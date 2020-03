Walter Hobelman is overspoeld door reacties op boek over schulden

‘De Liemers’ is het beste streekboek van 2019

1 maart HEELWEG - ‘De Liemers’ is het Beste Boek Achterhoek en Liemers 2019. Een boek over de omstreden, wisselende en soms verdrietige identiteit van deze streek. Mede-auteur Theo Salemink nam zondagmiddag de prijs in ontvangst.