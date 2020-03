Wandelaars nemen kijkje in voormalig zondagsschooltje

Ze konden binnen een kijkje nemen. De dochter van de eigenaresse had de deur opengedaan. Binnen was een kleine expositie ingericht. Die ging over de allereerste jaren van dit gebouw; een geschiedenis die voor velen onbekend is. Het naamloze gebouwtje fungeerde ooit als zondagsschool. „Het is in 1893 gebouwd door een herenboer, maar het is niet heel lang een zondagsschool geweest. In de beginjaren twintig van de vorige eeuw is er verderop een grotere zondagsschool gebouwd. Die school aan de Rekkense binnenweg zullen bijna alle Eibergenaren nog wel kennen.”