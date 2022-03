Wandelen langs de gouden rand van de Achterhoek vanaf ijsbaan de Kooweide bij Neede

NEEDE - Wandelen is door corona populair, het voorjaar lokt mensen naar buiten en de herfstwandeling kon in het najaar niet doorgaan. Drie goede redenen voor de VVV Neede om voor komend weekend een lentewandeling op het programma te zetten. Langs de ’gouden rand van de Achterhoek’.

Dat moet Ans Timmermans, vrijwilligster bij de VVV, toch even uitleggen, van die gouden rand. „Ik heb iemand een keer Neede horen omschrijven als de gouden rand van de Achterhoek en daarmee bedoelde diegene het gebied van Neede dat grenst aan Twente. Dat is een prachtig natuurgebied, dat mag je best een gouden rand noemen.”

Timmermans zelf mag je best een wandelfanaat noemen. Ze trekt er regelmatig te voet op uit en houdt van lange-afstands-wandelingen. „Als je eenmaal door dat virus bevangen bent…” zegt ze lachend. Ze ziet, dat ook veel anderen met dit virus besmet zijn: „Het wordt steeds drukker op de routes.” Samen met een aantal andere vrijwilligers van de VVV tekent zij voor de route van de lentewandeling die voor zondag 20 maart staat gepland. Ze heeft hem al een keer of vier gelopen, steeds met anderen, die ter controle meegingen. „Want het vereist wel grote zorgvuldigheid”, vindt ze.

Het is de vierde keer dat de Needse VVV een wandeltocht op deze manier op touw heeft gezet. Met een start- en eindpunt en een pauzepunt voor een kop koffie of thee en een kop soep. Dat deze keer allemaal op dezelfde plek is, ijsbaan De Kooweide aan de Waterleidingdijk. De route leidt de deelnemers richting Rietmolen door het Achterveld en het Teeselinkbos weer terug naar het beginpunt. De 7 kilometer stopt daar, maar wie de smaak te pakken heeft, kan kiezen voor verlenging tot 12 of 19 kilometer.

Routebeschrijving én pijlen

Deelnemers kunnen een routebeschrijving meekrijgen, maar de wandeling is ook met pijlen uitgezet. „Dat is voor het eerst, daar bleek behoefte aan”, aldus Timmermans. Ze heeft al vaker met dit bijltje gehakt, want de Needse VVV heeft meerdere eigen wandel- en fietsroutes uitgezet en ook deze nieuwe zal in het blijvende bestand voor toeristen worden opgenomen. Langs karakteristieke boerderijen, door bospercelen, over heidevelden en langs de vistrappen in de Buurserbeek.

Wie hiervan wil genieten, kan zich zondag tussen 9.30 en 12.30 uur inschrijven bij ijsbaan De Kooweide, Waterleidingdijk 2, Neede. Deelname kost 6 euro en daarvoor krijg je een routebeschrijving, een consumptie en een kop soep. Honden mogen mee, mits ze aangelijnd zijn.