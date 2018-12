Wandelen met oud-groepsleider: ‘De Rekkense Inrichtingen was mijn plek geworden’

Die eerste week in Rekken in 1966, Henny van Doorn is dan 23. Hij kan zich die week nog helder voor de geest halen. Hij weet zelfs de wasnummers nog die waren gekoppeld aan de namen van de eerste, moeilijk opvoedbare jongens die hij onder zijn hoede had. Via via was Henny aan de baan gekomen, maar het werk viel hem zwaar, loodzwaar. Het regime in Rekken was keihard en daar had hij grote moeite mee. „Kinderen werden geslagen, over de tafel getrokken. Er gebeurden afgrijselijke dingen. Rechtstreeks praten tegen de kinderen mocht niet, het beleid was groepsgecentreerd werken. Wie in bed had geplast moest voor straf met dat vieze laken om z’n nek door de gang lopen. Vernederend.”