Wandelen op boerenland rond Noasman bij Beltrum

BELTRUM - Wandelen is tijdens de coronapandemie voor menigeen een geschikt alternatief om in beweging te blijven. Het is soms druk in de natuurgebieden met de wandelaars. Bij recreatieonderneming Het Noasman aan de Meenweg 4 in Beltrum hopen ze zaterdag en zondag ook veel wandelaars te begroeten bij de boerenlandwandeltochten.

Organisator Lucie Nahuis van Het Noasman vindt het moeilijk om in te schatten hoe druk het zal worden bij de boerenlandwandeltochten. "De wandelaars zijn vaak 50-plussers. Ik merk nog steeds dat veel mensen voorzichtig zijn", zegt Nahuis. De boerenlandwandeltochten in coronatijd zijn niet nieuw. Eerder werden ze dit voorjaar gehouden. "We doen dit jaarlijks twee keer, in april en augustus. In het voorjaar kon het ook doorgaan. Ondanks het slechte weer deden er toch 130 mensen mee", zegt Nahuis.

Groot terras

Belangstellenden kunnen zich vooraf via de website van het Noasman inschrijven. "Ze hoeven pas bij de start te betalen. We willen dat de mensen zoveel mogelijk verspreid vertrekken. Alles gebeurt in de buitenlucht. Hier hebben we ook een groot terras. De ruimte is zo groot dat iedereen gemakkelijk anderhalve meter afstand kan bewaren. Wandelaars kunnen alleen naar binnen voor toiletbezoek", zegt Nahuis.

De deelnemers kunnen kiezen uit vier routes, variërend van 5 tot 20 kilometer. De routes lopen in de vorm van een lus, waardoor de wandelaars voor de pauze weer bij Het Noasman komen. Na de onderbreking wordt een andere lus gewandeld.

Vrijdagavond worden de routepijlen uitgezet. Nahuis is niet bang dat onverlaten in de nacht van vrijdag op zaterdag de routepijlen verwijderen. "Daar hebben wij hier geen last van. Maar op zaterdagochtend fietsen we de route eerst langs voor een controle."

De deelnemers aan de wandeling van 15 en 20 kilometer kunnen vanaf 8.30 uur vertrekken. De wandelaars die kiezen voor 5 of 10 kilometer kunnen een uur later op pad. Deelnamekosten zijn 4,50 euro. Leden van de wandelbond krijgen een euro korting.