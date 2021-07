Wandelen op de plaats rust met rugzakken vol herinneringen

Huis in buitenge­bied Vorden op slot na vondst hennepkwe­ke­rij

12:52 In het buitengebied van Vorden is een huis voor drie maanden op slot gegaan nadat daar onlangs een hennepkwekerij is gevonden. Dat heeft burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst, waar Vorden bij hoort, vandaag besloten.