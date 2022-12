Wandelen over essen, kerkenpaden en klompenpaden in Geesteren

GEESTEREN - De midwinterhoornwandeling in Geesteren is amper een uur aan de gang en Bas Lagendijk van de lokale Midwinterhoorbloazers telde al meer dan driehonderd deelnemers.

Als het even kan trekken mensen er op tweede kerstdag graag op uit. „Ook nu weer", zegt Lagendijk. „Het zonnetje breekt door, niets aan de hand.” Op de Sprakelberg rond het scoutinggebouw is alles in gereedheid gebracht om de eerste wandelaars van de midwinterhoornwandeling te ontvangen. Echt winter is het niet, maar dat doet weinig afbreuk aan de wandeling. Zangeres Wilma Klein Willink zorgt bovendien voor die extra ‘kerstbeleving’.

Paden in ere hersteld

De route is een kleine 11 kilometer lang en voert wandelaars van het Kerkplein over de essen buiten het dorp richting de hertenboerderij, waar een heerlijk kommetje snert wacht. Opperbloazer Gerrit Rensink is vanaf de eerste georganiseerde midwinterwandeling van de partij en zette dit jaar samen met Hans van de Kooij en Albert Koeleman de route uit. Over essen, kerkenpaden en klompenpaden. De kerkenpaden heeft Geesteren al geruime tijd, de klompenpaden zijn nog niet zo lang geleden in ere hersteld.

Het zijn smalle looppaden langs landerijen, sloten en boerenerven die vandaag de dag vooral als sluipweggetjes worden gebruikt. „Ze waren vroeger belangrijk”, zegt Rensink. „Ze zijn zodoende van een grote cultuurhistorische waarde. Daarom is het mooi dat we ze in zo’n wandeltocht als vandaag mee kunnen nemen.”

Elk jaar andere route

De routemakers wilden een wandeling van zo’n 11 kilometer over zoveel mogelijk onverharde wegen, met onderweg een aantal markante pauzeplaatsen. Rensink: „Geesteren kent vele kilometers aan zandwegen en wandel- en fietspaden en je kunt hier fantastische tochten uitzetten. Elk jaar kun je een andere route aanbieden en dat houdt het voor de deelnemers interessant.”

Dit jaar is het Vrijheidsbos in de route opgenomen. Het Vrijheidsbos was een lang gekoesterde wens van de plaatselijke bevolking en werd in het kader van 75 jaar bevrijding van de Duitse bezetter aan Geesteren aangeboden. Rensink: „Het Vrijheidsbos sluit aan bij bestaande bossen van Staatsbosbeheer en bij De Sprakelberg. Dankzij de aansluiting op bestaande kerkenpaden en andere wandel- en fietsroutes kunnen we nu meer bekendheid aan het Vrijheidsbos geven.”