Wandeling van schietvereniging Kerkloo door corona van winter naar voorjaar, naar zomer of toch sint-juttemis...?

Ken je die van de winterwandeling op 14 februari? Dat werd een lentewandeling op 21 maart. Herstel: géén lentewandeling op 21 maart. Komt er dan een zomeruitvoering van de loop? Of wordt het sint-juttemis...? Gerrit Stomps van de schietvereniging Kerkloo weet het ook niet meer. „Voor het eerst moesten deelnemers zich aanmelden”, zegt hij. „Dat was eerder nooit nodig. Zodoende hebben we al 127 deelnemers, die we echter moeten laten weten dat ze niet kunnen wandelen. We zetten de route dan ook niet uit.”