Wandellezing langs de historische highlights van Borculo: ‘Andere aanpak werpt wel z’n vruchten af’

„Nee”, zegt Henk Oltvoort van de Hisvebo lachend. „Je zou het natuurlijk zo kunnen noemen, maar we willen de geschiedenis van Borculo nu juist eens op een andere manier uitdragen.” Dat wordt dus niet simpelweg verzamelen bij het startpunt, maar ontvangst met een kop koffie en een powerpointpresentatie.

Het hoofdonderwerp is het kasteel zoals dat vroeger in Borculo stond. De wandellezing begint dan ook om 14.00 uur bij Het Hof, het ontmoetingscentrum dat staat op de plek waar ooit de voorhof van het kasteel was. Oltvoort: „Borculo heeft een oude historie, vergelijkbaar met die van Zutphen, maar daar is bijna niets meer van te zien. Bijna alles is weg. Dus dat kun je dan alleen nog maar vertellen.”

Bergafwaarts

De digitale presentatie, die overigens nog de hele maand oktober te zien is in de Borculose bibliotheek, vertelt het verhaal van de verschillende stadia van het kasteel. Vanaf de start van de bouw in 1200 en de eeuwen daarna. In 1670 was de bouw klaar, maar daarna ging het langzaam bergafwaarts, er werd steeds meer gesloopt.

Heden ten dage resten slechts nog een paar kerkers en de villa die links van het huidige Hof staat. „Er is ook generaties gevochten over wie nu eigenlijk de eigenaar was. De toenmalige bisschop van Münster, ook wel bekend als Bommen Berend, vond dat hij het was. Het staat op ook zijn graf, Heer van Borculo. Maar onze koning heeft ook nog steeds Heer van Borculo in zijn titel”, vertelt Oltvoort.

Twee groepen

De wandellezing is een samenwerking tussen de bibliotheek en de Hisvebo. De bieb heeft oktober uitgeroepen tot maand van de geschiedenis en vroeg de Hisvebo om medewerking. Oltvoort leidt zaterdag zelf een groep belangstellenden rond langs de historische highlights van het Berkelstadje, evenals collega-bestuurslid Peter Nieuwenhuis. Er blijkt namelijk zo veel animo voor de wandellezing, dat besloten is het in twee groepen te doen. „Ja, die andere aanpak werpt wel z’n vruchten af”, zegt Oltvoort vrolijk.