Wandelwonder Rikie Doornink (85) loopt voor 64e keer vierdaagse Neede

„Weet je wat ’t is? Ik kan niet stilzitten!”, zegt Rikie Doornink achter haar boerderijtje in Haarlo. Ze mag dan 85 jaar zijn, ze is nog steeds druk met tuinieren, bloemschikkken, schilderen, pottenbakken, spinnen, gymnastieken of helpen met de paarden. Maar haar grote passie? Dat is wandelen. In haar woonkamer pronken liefst dertig medailles van de Nijmeegse Vierdaagse in een vitrinekast. En aan de eikenhouten gebinten? Daar hangen nog eens honderden medailles van tal van wandelevenementen van Almelo tot Apeldoorn, van Haaksbergen tot de Italiaanse Dolomieten.