Wandschilderingen in de Remigiuskerk in Hengelo zijn nummer vijftig: alle ‘Sleutelwerken’ van Gelderse kunst bekend

Vijftiende eeuw

In 1911 kwamen tijdens werkzaamheden aan de Hengelose Remigiuskerk muurschilderingen van onder het witte pleisterwerk tevoorschijn. Deze stammen uit de eerste helft van de vijftiende eeuw en behoren daarmee tot de oudste overgebleven voorbeelden van wandschilderkunst in Nederland. De schilderingen verbeelden de twaalf apostelen. Marjam Smeitink reageert namens de Vrienden van Hengelose Remigiuskerk op de verkiezing tot vijftigste sleutelwerk: ,,Geweldig! Wijzelf en de hele Hengelose gemeenschap zijn er al heel lang van overtuigd dat we met deze muurschilderingen iets heel bijzonders in huis hebben. We zijn er trots op dat we nu in deze prachtige lijst van sleutelkunstwerken staan.”