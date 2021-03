Wanneer wordt het weer druk op de Markt in Winterswijk? ‘Dit is niet langer houdbaar zo’

Festival Reurpop 2021 gaat definitief niet door: geld terug of doneren aan organisa­tie

4 maart Reurpop 2021 gaat niet door. De organisatie van het driedaagse festival in Ruurlo, dat begin juni zou worden gehouden, wil het publiek niet langer in onzekerheid houden en heeft het evenement definitief afgeblazen. De terugstortactie, waarbij kaarthouders kunnen beslissen of en hoeveel geld ze terug willen krijgen, loopt als een trein. Maar liefst 40 procent van de kaartkopers vraagt slechts een deel of niets terug van hun kaartje.