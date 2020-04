Ware stormloop op buitenspeelgoed verrast Achterhoeks bedrijf

Vandaag zijn deze sportvel­den in Zutphen en Lochem weer afgeladen met kinderen

7:00 Kinderen kunnen vanaf vandaag weer los in hun buitensport. In Zutphen en Lochem mogen sporten als voetbal, korfbal en hockey weer worden beoefend. Gisteravond hebben de gemeenten hun zegen gegeven. Maar de lijst aanvullende regels is lang. ,,Nee, spugen op het veld mag niet meer.''