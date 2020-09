Warm en droog in de Achterhoek, dat nekt wijnboer Paul: ‘De passie is doodgebloed’

Aan de muur in de wijnmakerij hangt een artikel dat waarschuwt voor een Bourgogne-klimaat in de Achterhoek in de toekomst. Dat zou een wijnboer toch moeten toejuichen. ,,Niet echt, ik maak me zorgen om het klimaat.’’



De Doetinchemse wijngaard Duetinghem 838 was daar in 2006. Paul Nieuwenhuis begon vol goede zin aan een wijngaard op de rivierklei van de Oude IJssel. Dat ook in Nederland goede wijn te maken viel, zou hij laten zien en met z’n Achterhoekse collega-wijnboeren timmerden ze aan de weg.