Warm welkom voor nieuwe inwoners Noordijk

Welkom in Noordijk! Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland, zelf ook Noordijker, mocht woensdagmiddag voor het eerst een tas vol cadeautjes overhandigen aan vier nieuwe inwoners van de Needse buurtschap: Dennis (42), Jessica (40), Amy (11) en Jens (8) Laponder.

Het idee is afkomstig van Noordijks Belang, dat op deze manier nieuwe inwoners wil verwelkomen. In tijden van bevolkingskrimp zijn nieuwe inwoners van harte welkom. Zeker als ze ook nog jonge kinderen naar de plaatselijke basisschool laten gaan, is dat een goede ontwikkeling voor de leefbaarheid van het dorp.

„Er was vroeger al eens een welkomscomité, maar dat is een beetje doodgebloed”, vertelt Huub Melenhorst van Noordijks Belang. „We hebben dat met steun van de gemeente weer opgepakt omdat het belangrijk is dat nieuwe inwoners zich hier thuis voelen. Zo geven we informatie over de 27 Noordijkse verenigingen en delen zo’n 35 van de 90 Noordijkse bedrijven welkomscadeautjes uit.”

In de tas zitten onder meer petten van loonwerker Timmerije en Kolkman Floors, een lokale likeur van de Borrelsteeg, een tegoedbon van kwekerij Schuurman, een flesopener van de Trekkertrek van Jong Gelre en tal van andere lokale producten.

„Een warm welkom”, vindt Dennis Laponder, zelfstandig interim-manager bij de overheid. Hij is met zijn gezin vanuit Den Haag naar de verbouwde boerderij aan de Borgersteeg in Noordijk verhuisd. „Een soort ‘Ik vertrek’ in eigen land, want we gaan hier ook de bed- en breakfast exploiteren.”