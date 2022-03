Warmte uit Oude IJssel als alternatief voor aardgas: ‘een welkome ontwikkeling in Doesburg’

DOESBURG - Een warmtenet zonder aardgas. Dat is wat Doesburg wil voor de wijk De Ooi, waar 280 huizen van het gas gaan. Of dat kan, wordt de komende periode onderzocht.

Met het aanwijzen van specifieke straten en het ondertekenen van een overeenkomst tussen onder meer de gemeente en de woningcorporatie, komt het warmtenet in Doesburg een flinke stap dichterbij. 280 huizen gaan van het gas en dat is in een tijd met hoge gasprijzen een welkome ontwikkeling, meent Woonservice IJsselland-directeur Saskia Hakstege. ,,Het doel is onze huurders gegarandeerde, betaalbare warmte te bieden”, zegt ze.

Het betreft onder andere huur- en koopwoningen in de Accaciastraat, Betulastraat, Clematisstraat, Esdoornlaan en een deel van de Koppelweg in Doesburg. Dit gebied is door de gemeente gekozen in samenwerking met Woonservice IJsselland, dat meer dan tweeduizend woningen in de Hanzestad heeft, en netbeheerder Liander. Bewoners zijn geïnformeerd en worden betrokken bij de planvorming, zo meldt de gemeente.

Deze maandag ondertekenen gemeente, woningcorporatie en Firan, ontwikkelaar van nieuwe energie-infrastructuren, een samenwerkingsovereenkomst. In de periode daarna worden ‘de technische, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van het warmtenet onderzocht’, zo melden de partijen. Hakstege: ,,Als er voldoende draagvlak is onder onze huurders, worden onze woningen aangesloten.”

Water uit Oude IJssel

Het beoogde warmtenet in Doesburg is duurzaam en gebruikt in principe geen aardgas, zo geven de partijen aan. Het warmtenet wordt verwarmd door warmte uit de naastgelegen Oude IJssel en door een elektrische warmtepomp verder verwarmd naar 70 graden. ,,Voor piekbelasting, zoals bij extreem koude dagen, is er een back-up die misschien op aardgas zal werken”, meldt Hakstege.

Onderzocht wordt nog of de back-up ook geheel elektrisch kan zijn of dat hiervoor toch nog aardgas nodig is. ,,Mocht dan in de toekomst aardgas niet meer nodig zijn voor de piekbelasting, kan dit eenvoudiger aangepast worden in dit collectieve systeem”, meldt Hakstege.

Wijkraad De Ooi

De reacties van bewoners zijn verdeeld. De een maakt zich zorgen over de almaar stijgende gasprijzen en kijkt uit naar het warmtenet, de ander vreest te worden opgezadeld met hoge kosten, zo blijkt uit reacties op de Facebook-pagina van Wijkraad De Ooi, die aangeeft de ontwikkelingen kritisch te zullen blijven volgen.

Doesburg is een van de proefprojecten in Nederland die van het Rijk een flinke bijdrage krijgt om huizen van het gas te halen. In 2020 werd nog gesproken over een bedrag van bijna 4 miljoen euro, maar dat bedrag valt nu lager uit na het wegvallen van enkele subsidies. Ook zijn de materiaalkosten fors gestegen, zodat nu voor hetzelfde geld minder kan worden gedaan.