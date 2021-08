Warmtewinning in wijk Didam uniek in Nederland

Een mijlpaal voor de Didamse Bloemenbuurt. Vrijdag kwam met een speciaal transport het warmtestation aan dat ruim 200 woningen in de wijk van duurzame energie gaat voorzien. Het is met een enorme kraan op zijn plek gezet. Het is een installatie die je nog bijna nergens in Nederland ziet. ,,Dit concept wordt elders toegepast om een flatgebouw of kantoorpand te verwarmen, maar voor een woonwijk is het wel nieuw”, zegt projectleider Peter Wiendels.