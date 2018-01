Was doorstart Tuunte vooropgezet plan?

Modeketen Tuunte meldt op de site medewerkers te zoeken voor diverse filialen in de Achterhoek en Twente. De oproep is extra zuur voor de personeelsleden die na het faillissement met lege handen op straat kwamen te staan. Voor hen was in september, na de doorstart met de helft van de 40 winkels, geen plek meer. Namens 120 oud-medewerkers wil CNV vandaag via de rechter afdwingen dat ze alsnog kunnen terugkeren bij Tuunte of anders een ontslagvergoeding krijgen.

Op het moment van het faillissement telde Tuunte ongeveer 250 medewerkers. Daarvan zijn er nu volgens de vakbond nog zo'n 50 in dienst. De overige personeelsleden, die veelal al lang werkzaam waren bij de modeketen, hebben voor een deel plaats gemaakt voor jongeren. Dat was nodig om de doorstart succesvol te laten zijn, verklaarde René Rootinck eerder tegenover deze krant. Deze voormalige en tevens nieuwe mede-eigenaar gaf als verklaring: "Tuunte is niet voor niets failliet gegaan. De personeelskosten waren te hoog."

Bij grof vuil gezet

Niet verwonderlijk dat veel oudere medewerkers het gevoel hebben 'bij het grof vuil te zijn gezet'. Ze waren loyaal tot het bittere einde en hebben na het faillissement nog zes weken doorgewerkt in de hoop dat ze hun baan konden behouden. Maar bij de doorstart moesten ze toch zonder vergoeding vertrekken. Velen hadden in de dagen daarvoor nog hun jonge opvolgers ingewerkt.

Bij de handelswijze van de nieuwe leiding van Tuunte zijn vraagtekens te plaatsen, maar om succesvol te zijn in de rechtbank Zutphen moet CNV aantonen dat er sprake was van een flitsfaillissement. Anders dan bij een gewoon faillissement, wordt bij een flitsfaillissement (ook wel pre-pack genoemd) al vooraf door een zogeheten 'stille curator' een doorstart voorbereid waardoor de onderneming zo veel mogelijk zijn eigen belangen probeert veilig te stellen. Tegenstanders bestempelen het als een reorganisatiemiddel om op goedkope wijze van personen en arbeidsvoorwaarden af te komen.

Flitsfaillissementen

Het Europese Hof kraakte in juni vorig jaar dergelijke flitsfaillissementen. Aanleiding vormde een jarenlange procedure van FNV namens vroegere medewerkers van Estro, dat nu Smallsteps heet. Dit kinderopvangbedrijf ging in 2014 failliet en maakte een doorstart met 2.600 van de 3.600 medewerkers. De hoogste Europese rechter oordeelde dat er sprake was van een flitsfaillissement en dat in dit geval de ontslagen personeelsleden recht hebben op een vergoeding. Dat resulteerde vorige maand in een miljoenenschikking met FNV.

CNV hoopt op eenzelfde succes en zal in de rechtszaak tegen Tuunte ongetwijfeld verwijzen naar de uitspraak van het Europese Hof. Maar er zijn verschillen. Bij Estrop bleef na de bliksemsnelle doorstart de eigenaar dezelfde en bleef de directeur zitten. Bovendien werkten veel van de ontslagen medewerkers op kinderopvanglocaties die gewoon open bleven. Bij Tuunte ging de helft van de winkels dicht en trad naast oud-aandeelhouder René Rootinck de modeketen Jola als nieuwe eigenaar toe.

De curator maakte er pas zijn opwachting op het moment van het bankroet van de overkoepelende Tuunte Fashion, maar er was volgens de vakbond wel sprake van een 'stille doorstart' van afzonderlijke bv's van de modeketen waarvan het faillissement later werd uitgesproken. CNV meent dat daardoor kan worden gesproken van een pre-pack faillissement.

Hele toer

Het wordt voor de advocaat van de vakbond een hele toer te bewijzen dat er sprake was van een vooropgezet plan om af te komen van de overwegend ervaren en daardoor duurdere medewerkers. Daarvan hebben er 60 aangekondigd vandaag de rechtszaak in Zutphen bij te wonen. Het wordt voor de meesten na hun ontslag de eerste confrontatie met de directie van Tuunte.