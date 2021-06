Was peperdure verhuizing Sociale Dienst wel nodig? ‘Zwarte bladzijde voor Berkelland!’

De Sociale Dienst Oost Achterhoek vestigt het Loopbaanplein (nu in Winterswijk), backoffice (nu in Groenlo) en werkleerbedrijf (nu Lichtenvoorde) in het pand aan op bedrijventerrein De Laarberg in Groenlo, waar nu nog Nolte Keukens in is gevestigd. Het huurpand wordt voor 4,5 miljoen euro verbouwd. Dat is 2,3 miljoen euro meer dan de Berkellandse politiek was voorgespiegeld.