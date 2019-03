Was SM-seks tussen Winterswijker en jonge vrouw vrijwillig? 'Zij heeft dit bedacht’

Voor de verkrachting had de officier geen bewijs, maar voor het overige eiste hij een gevangenisstraf van vier maanden waarvan de helft voorwaardelijk, een werkstraf van 120 uur en een contact- en locatieverbod. Volgens de nu 49-jarige verdachte had zijn ex alles verzonnen en was hij verbaasd toen ze opeens weg was. ,,Zij heeft dit allemaal bedacht, een vooropgezet spel. De seks was altijd vrijwillig waarbij ik de ene en zij de andere keer dominant was.”



De officier geloofde daar niets van en vond dat er sprake was van een ongezonde en ongelijkwaardige relatie. Daarbij verwees de officier naar eerdere incidenten, buurtbewoners en een eerdere ex die de Winterswijker afschilderden als agressief en dreigend.



De advocaat bepleitte vrijspraak. Hij stelde dat zijn cliënt vanaf het begin heeft ontkend en dat de rechtbank de verklaringen van het slachtoffer niet als bewijs mag meenemen. ,,Die verklaringen zijn onbetrouwbaar en ongeloofwaardig. En steunbewijs is er niet.”



Uitspraak op vrijdag 15 maart.