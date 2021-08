Was u hier aan het Beggelderpad, waar de dode Turkse man is gevonden?

Wie is dode man in Breeden­broek? Politie schakelt hulp in van automobi­lis­ten uit grensge­bied

8 augustus BREEDENBROEK - De politie heeft de hulp van in Duitsland wonende automobilisten ingeschakeld in het onderzoek naar een dode man die vrijdagochtend werd gevonden in het buitengebied van Breedenbroek. Ze kon zondagavond nog niet zeggen wie de man is en hoe en om het leven is gekomen.