Wasberen reizen als verstekelingen mee van Duitsland naar Winterswijk

De beestjes hadden kennelijk een rustig plekje gevonden in een oude machine. En dat apparaat ging op transport van Duitsland naar Winterswijk.



Met als gevolg dat de wasberen ongewild als verstekelingen aan boord meereisden de Duits-Nederlandse grens over. Om in Winterswijk ontdekt te worden. Wat doe je met twee wasberen.



Via de politie kreeg de Dierenambulance Doetinchem-Winterswijk een telefoontje. Zij kwamen en haalden de wasberen op. Onduidelijk is hoe de Duitse wasberen eraan toe zijn en of ze terug naar het land van herkomst worden gebracht.