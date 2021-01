Wasdroger vliegt in brand in Lichtenvoorde

VIDEO Ravage door ‘zeer grote brand’ die ontstond in praktijklo­kaal van Zone.college in Doetinchem

22 januari DOETINCHEM - In het Zone.college aan de Gezellenlaan in Doetinchem woedde vrijdag aan het einde van de middag een grote brand. Via een NL-Alert werd opgeroepen alle ramen en deuren in de nabije omgeving te sluiten.