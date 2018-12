Waslijst aan bezwaren tegen mestvergister in Groenlo

De bezwaarmakers, naast omwonenden ook de stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland en het Nijmeegse onderzoeksbureau MOB, hebben hun bezwaren ingediend bij de rechtbank en moeten afwachten wat daarmee gaat gebeuren. Volgens Jaap Cannegieter van actiegroep Megamestvergister Groenlo Nee is het werk voorlopig gedaan en heeft de rechtbank zes maanden om de zaak te behandelen. ,,Wij gaan nu een rustige fase in." Mestverwerker RMS wil de vergister bouwen op bedrijventerrein De Laarberg, tussen Groenlo en Eibergen.



De verwachting is dat de rechtbank onafhankelijke deskundigen inschakelt om de bezwaren te beoordelen. Cannegieter: ,,In Venlo speelt een vergelijkbare zaak, ook tegen de bouw van een mestvergister van RMS. Een onafhankelijk technisch adviesbureau stelt een rapport op over de bezwaren. Voor de rechtbank is de uitkomst daarvan bijna altijd doorslaggevend. In Venlo zijn ze iets verder dan wij en daar is al zo'n bureau ingeschakeld."