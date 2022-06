Wat altied veur woor is aangenomme, kan een misvestand of zelfs een leuge blieke te zun

Doorvan ha’k nog nooit geheurd, moor dah blieke gave aan de gode in de vorm van een steen te bun of stene taofels met inscriptie, beeldhouwwerk of een schildering, woormet duudelek wier gemaak dah der een gelofte aan de godheid vervuld was.



In ieder geval, iedereen den van de Liemerse en Romeinse geschiedenis hölt is bli-j en opgetoge. Disse, duk toevallige vonste, gaeve weer een hoop ni-je informatie äöver een bepaalde periode van onze geschiedenis. Doormet kan en mot onze kiek op de geschiedenis steeds weer worre bi-jgesteld of aangevuld.