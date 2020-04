Persoonlijk lijkt het me niet zinvol dat Boumans met mondkapje en beschermende kledij door het Slingeland Ziekenhuis gaat draven. Hij heeft kwaliteiten, maar die liggen niet op het medische vlak. Laat de professionals hun werk doen. Die kunnen dat heel goed.



Wat Boumans deze week heeft gedaan, is bijzonder. Hij hield een pleidooi om De Graafschap te laten promoveren naar de eredivisie. Het onnavolgbare besluit van voetbalbond KNVB om dat niet te doen, ga ik hier niet beschrijven. Ik concentreer me even op de rol van de burgervader, die de clubs in Nederland opriep gezamenlijk in verzet te komen.