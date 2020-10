Wat gaan we deze vakantie doen met de kids in de Achterhoek? Ondanks corona keuze genoeg

Herfstvakantie vieren met de kids in coronatijd lijkt geen gemakkelijke opgave in de Achterhoek. Normaal stikt het van de leuke uitjes, en nu? Verslaggever Gerco Mons stak her en der zijn licht op, op zoek naar inspirerende ideeën. Zijn conclusie: het is even zoeken, maar er is gelukkig nog genoeg te doen.

Blote voeten

,,Goeden dag, met Monique Ruesen van het DRU Industriepark in Ulft.”

O, ben ik verkeerd verbonden? Ik dacht dat ik de VVV Oude IJsselstreek aan de telefoon zou krijgen.

,,U bedoelt het Inspiratiepunt, zo heet dat tegenwoordig. We zitten samen in één gebouw. Waarmee kan ik u helpen?”

Vanwege corona dreigt de herfstvakantie in het honderd te lopen. Ik ben op zoek naar inspiratie voor leuke uitjes met kinderen.

,,Dat is herkenbaar. Het wordt steeds lastiger hè. Heel veel is of wordt afgeblazen, maar er blijft nog genoeg leuks om te doen hoor. Op Engbergen kan u samen met de kinderen het blotevoetenpad lopen. Helaas is de horeca gesloten, dus u zult thuis warme chocolademelk moeten drinken.”

Blote voeten in de herfst. Is dat niet wat koud?

,,Ja, dat wel. U kunt ook gewoon samen gaan wandelen of fietsen hoor. De Achterhoek in de herfst is zo ontzettend mooi. En hier in het inspiratiepunt op het DRU Industriepark hebben we allerlei routes liggen. Wij zijn wel open.”

En als ik niet van fietsen of wandelen houd?

,,Dan kunt u hier met de kinderen naar de film. Mees Kees! draait in de Rabozaal. Dat is een grote zaal, waar we makkelijk 30 bezoekers kunnen onderbrengen volgens de coronaregels. We draaien die film vijf keer komende week, omdat er veel vraag naar is. Wel van tevoren reserveren.”

Ook andere filmhuizen en bioscopen in de regio zijn de komende week ‘gewoon’ geopend.

Escape Room

Collega Martijn Kraan zit volop in de kinderen. Hij zou een paar dagen naar België deze week, maar dat gaat dus niet door. Heeft hij wellicht tips?

,,Tips? Ik snak daar ook naar. Een mens wil toch wat leuks doen, maar wat in deze rare tijden...? Nog geen ideeën. Behalve dat we een thuiseditie Escape Room willen gaan doen, de Jumanji familie editie. We gaan eerst samen de Jumanji film kijken om in de stemming te komen om daarna dit spel te doen.”