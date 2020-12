Wat is dat eigenlijk, die kerstsfeer waar iedereen het over heeft

Bijzondere oorlogs­vondst in Warnsveld: drankfles­sen, conserven­blik­jes en servies van gevluchte Duitse soldaten

21 december Er is bij graafwerkzaamheden in Warnsveld een bijzondere vondst gedaan: een Duitse voorraadkuil, uit de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. In de kuil lagen drankflessen (sommige gevuld), conservenblikjes en serviesgoed van Duitse soldaten. ,,Die dachten nog wel even in Warnsveld te zijn, gezien de voorraad’’, zegt de Zutphense stadsarcheoloog Michel Groothedde.