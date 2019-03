Wat is er te doen voor kinderen tijdens de stakingsdag? Hier zijn wat tips uit de regio

DOETINCHEM/ZEVENAAR - Bijna alle basisscholen in de Achterhoek en Liemers doen morgen mee aan de landelijke stakingsactie. Dat betekent dat ouders op zoek moeten naar een alternatieve invulling van de dag. Vijf tips om met de kids er even tussenuit te gaan.

1. We hoeven niet zo heel ver te rijden om terecht te komen in een totaal andere wereld: een wereld vol cactussen. Planten die je normaal alleen in woestijnen aantreft, groeien en bloeien ook in de Achterhoek. In Ruurlo om precies te zijn. Beleefpark CactusOase aan de Jongermanssteeg is een wereld op zich. Er groeien tientallen verschillende cactussoorten met namen als de ‘vishaakcactus’ en de ‘hottentottenbilletjes’. Maar er is meer te beleven, bijvoorbeeld de collectie van de plaatselijke modelspoorvereniging en indianenkunst.

Volledig scherm Griezelen in het Land van Jan Klaassen. Archieffoto Theo Kock © theo kock

2. Het Land van Jan Klaassen in Braamt is in de winter op vrijdagen buiten de vakanties altijd gesloten. Maar voor morgen maakt eigenaar Geert Prein graag een uitzondering. ,,Zo'n vrije dag is toch een cadeautje voor de kinderen. Vanmorgen hadden we het er over binnen het team. Laten we gewoon open gaan en de kids een paar mooie voorstellingen voorschotelen. De ouders kunnen direct profiteren van onze wintertarieven.”

Volledig scherm Spelen in Smalland van de Ikea. Archieffoto Cor de Kock. © Cor de Kock

3. Jovink & de Voederbietels zongen het: Nooit meer naar Ikea. Maar wellicht is deze vrijdag toch een mooie gelegenheid om een bezoek te brengen aan de megawinkel in Duiven. De kids kunnen zich dan lekker afreageren bij Smalland, het speelpaleis van de winkel. De ouders kunnen vervolgens ongestoord rondslenteren langs al die schappen of Zweetse . De kinderen moeten dan wel minimaal 90 centimeter lang zijn en maximaal 1,40 meter.

Volledig scherm Een filmpje pakken in de bioscoop. Archieffoto Jan van den Brink © Jan Ruland van den Brink

4. De bioscopen in Winterswijk, Doetinchem en Zevenaar gooien de deuren begin van de middag al open. Bij bioscoop Skopein in Winterswijk zijn vanaf 12.15 tal van kinderfilms te zien. Van Klara en de gekke koeien tot de Honingspelen van Maya, van Hoe tem je een draak 3 tot de Legofilm 2. Deze bioscoop heeft ook de deuren geopend tijdens de vorige stakingen binnen het onderwijs en dat bleek een voltreffer. De andere bioscopen openen vanaf 12.50 uur. Overigens biedt Doetinchem ook films voor volwassenen in de middag.

Volledig scherm De zwembaden zullen niet rouwig zijn met de stakingsdag. Archieffoto Bart Harmsen © Bart Harmsen