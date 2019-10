Wat is hét architectonische hoogstandje van de Achterhoek?

Vrijdag 1 november horen de ontwerpers en/of opdrachtgevers van de panden in de DRU in Ulft wat volgens de vakjury hét architectonische staaltje van de regio is.

Voor de tweejaarlijkse prijs kwamen er in totaal twintig inzendingen. Daaruit werd een selectie gemaakt van zeven panden, die naast de drie genomineerde panden bestond uit Melis Logistics in Duiven, een schapenschuur in Hummelo, woonboerderij De Halve Welle in Bronkhorst en innovatiecentrum De Steck in Doetinchem. Al deze locaties kregen een bezoek van de jury, waarna de drie nominaties zijn overgebleven.