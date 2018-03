Wat kwam er terecht van de college-plannen in Lochem?

Raadsleden Zutphen en Lochem nauwelijks herkend op straat

12:41 Gemeenteraadsleden in Lochem en Zutphen kunnen gerust over straat. De kans om als raadslid herkend te worden, is klein. Dat blijkt uit een steekproef van deze krant. Inwoners hebben nauwelijks idee wie hen vertegenwoordigen in de gemeenteraad.