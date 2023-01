Wat me raakte in alle ophef over de noodopvang is de hijgerigheid van de kritiek

Lidl staakt juridische strijd tegen tijdelijke AH in Doetinchem: einde patstel­ling in zicht

DOETINCHEM - Lidl is de juridische strijd gestaakt tegen de tijdelijke vestiging van Albert Heijn (AH)aan het Zaagmolenpad in Doetinchem. Daarmee komt een eind aan de supermarktoorlog tussen beide ketens in de stad.

