Wat u niet mag missen: Wilhelmina in gesprek met Tante Riek

Keuzes maken. Dat wordt dit voorjaar gevraagd van degene die zich wil onderdompelen in gebeurtenissen die zich voltrokken in de de laatste maanden van de oorlog, 75 jaar geleden in de Achterhoek. Een scala aan activiteiten - zo'n honderdtal - is te bezoeken tussen begin maart en eind juni. Uiteenlopend van een simpele herdenking of lezing tot een bevrijdingsfestival tot een heuse rockopera. Hieronder in chronologische volgorde zes highlights die u niet mag missen.