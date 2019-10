Wat vindt u: Moet Berkelland inwoners laten meedenken over de bezuinigingen?

Het litteken van Hengelo: in 2007 ook al decor van gezins­moord

15:07 HENGELO - Het is niet voor het eerst dat de 7000 inwoners tellende gemeenschap van het Gelderse Hengelo opgeschrikt wordt door een familiemoord, zoals die maandagochtend aan de Julianalaan plaatsvond. Op 6 maart 2007 was het dorp in schok toen de twee kinderen Aidan (11) en Roan (8) en hun moeder Olga (44) dood werden terug gevonden in hun huis.