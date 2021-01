Wat vindt u van de extra vrije dag en thuiswerkvergoedingen voor ambtenaren in Berkelland? Doe de poll!

Zuid-As

Zo kunnen ambtenaren (maximaal) 350 euro declareren voor een bureaustoel, 300 euro voor de aanschaf van een bureau, 50 euro voor de aanschaf van een toetsenbord en muis, 150 euro voor de aanschaf van een beeldscherm en 50 euro voor de aanschaf van een bureaulamp. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 15 maart 2020. Van Oostrum: „Als je werknemers verplicht om thuis te werken dan moet je dat als werkgever ook faciliteren. Dat is ook heel normaal in het bedrijfsleven”, stelt de burgemeester. Hij verwijst daarbij naar bedrijven in de financiële sector op de Zuid-As in Amsterdam, die dat ook doen.

Maar op sociale media klinkt heftige kritiek: er is geen bedrijf in Berkelland dat zulke vergoedingen in coronatijd aan haar medewerkers geeft of kan geven. Sterker nog, tal van ondernemers en zzp’ers staan op omvallen. Werknemers leveren vrijwillig loon in om hun baan te behouden en er vallen ontslagen.