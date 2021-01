‘Wat we gaan doen met villa 't Veldhoen? Erin wonen’; grootscheepse verbouwing van kleurrijk pand

De villa aan de Huber Noodtstraat telt veertien kamers en is 2000 kubieke meter en 440 vierkante meter groot. ,,Al onze neefjes en nichtjes kunnen komen logeren”, zegt Jurgen, dermatoloog bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. ,,En plek genoeg voor Tosca en Jack, onze twee Duitse herders. Bovendien zijn we wel wat gewend, want ons huis in Kleef is 1400 kuub.”