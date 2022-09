Wat we níet mogen missen in de grote drie van de Achterhoekse theaters

Restaura­tie van monumenta­le boerderij De Welsker wint Erfgoed­prijs

DE HEURNE - Jarenlang is er geklaagd over de belabberde stand van zaken rond de rijksmonumentale boerderij De Welsker in De Heurne. De klaagzang is verstomd. De nieuwe eigenaren kregen zaterdag de Erfgoedprijs van de gemeente Aalten vanwege hun inzet om de oude boerderij in oude glorie te herstellen.

10 september