Wat weet jij van het Achterhoekse nieuws van afgelopen jaar? Speel mee!

DOETINCHEM - Wat was het nieuws van 2018 in de Achterhoek? In 50 vragen nemen we het jaar door in de Achterhoekse Nieuwsquiz. Inzenden kan tot woensdag 2 januari 2019. De beste 16 inzenders spelen zondag 13 januari (14.00 uur) de finale in De Gruitpoort in Doetinchem.