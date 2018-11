Water stroomt weer door Berkel na leidingbreuk

LOCHEM - Er stroomt weer water door de Berkel bij Lochem. Dat meldt Waterschap Rijn en IJssel. Stuw Warken bij Warnsveld is weer open, nadat die vorige week werd gesloten na een breuk in een persleiding met afvalwater van Friesland Campina.

Het water in de Berkel heeft volgens het waterschap weer voldoende kwaliteit om door te kunnen stromen in de richting van Zutphen. Het duurt nog enkele dagen voordat de waterpeilen in de omgeving weer op het normale niveau zijn. Het water wordt gedoseerd doorgelaten.

De breuk in de persleiding, waarbij afvalwater van de fabriek in het oppervlaktewater terechtkwam, werd tienduizenden vissen in de Berkel noodlottig. Inspecteurs van het waterschap moesten kilometers rondom het getroffen gedeelte van de Berkel onderzoeken op onnatuurlijk hoge waterstanden voordat ze zeker waren van de exacte locatie.