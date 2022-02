Water uit een bron, gas net aangelegd en ‘t sneeuwt: dien dan maar eens ontslag in

Af en toe stuur ik hem een berichtje. Meestal met de vraag wanneer hij zijn raadszetel alhier opzegt. Immers, we hebben hem sinds eind juni niet meer op het stadhuis gezien. In de krant werd hij ontmaskerd als verteller van opmerkelijke verhalen die hij bleek te hebben verzonnen. Later bleek iedereen wel zo'n verhaal van HG te kennen.



Kort voor zijn vertrek belde ik bij hem aan. Hij deed open, stapte naar buiten en trok de deur achter zich dicht. In de licht overwoekerde voortuin voerden we een kort maar vriendelijk gesprek. ,,We hebben toch altijd goed samengewerkt”, zei hij en ik hoorde iets van een vraag in zijn stem. Ik geloof zelfs dat hij zei dat hij misschien wel iets te ver was gegaan.