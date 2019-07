Water vanuit Twentekanaal overgepompt om Berkel stromend te houden

Behalve de Berkel krijgt ook de Schipbeek om dezelfde reden extra water aangevoerd. Het zijn de enige twee waterlopen in het gebied van Rijn en IJssel waar dit mogelijk is, zegt Huurnink, omdat deze relatief dichtbij het Twentekanaal liggen en overpompen van water mogelijk is.



In acht op de tien beken in het Rijn en IJssel-gebied staat het water inmiddels stil, zegt Huurnink. Dit ondanks de maatregelen om water in het gebied vast te houden met bijvoorbeeld ballen die duikers afsluiten. ,,Het is gewoon te droog”, zegt ze.



Ook de regen van de afgelopen dagen heeft niet veel geholpen voor bijvoorbeeld de grondwaterstand, die nog steeds extreem laag is. ,,De regen is even goed voor de tuin, maar blijft dicht aan de oppervlakte. Het meeste water is al verdampt voor het diep de grond in kan zakken. Voor de lange termijn heeft het dus geen voordelen”, zegt Huurnink.