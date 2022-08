‘Waterfietsen’ bij hoogwater in Buurserbeek hoeft niet meer bij Rietmolen, door 72 meter lange keerwand

Dat er bij hoog water in de Buurserbeek geen spatje meer op het fietspad tussen de Groothuizenweg en de Mentinksweg terechtkomt, dat kunnen ze bij het waterschap niet garanderen. Maar de 72 meter lange keerwand die door aannemer Dubbink uit Vriezenveen is aangelegd moet in elk geval voldoende zijn om droog onder de N18 door te fietsen. „Een mooie oplossing”, zegt Ronald Stapelbroek van het waterschap Rijn en IJssel. „Een pompinstallatie was eveneens een optie, maar ook duur. Om die reden is daar niet voor gekozen.”