‘Waterig’ nazomers hondenfeest: hondenplons in zwembad 't Vinkennest

Ter afsluiting van het openlucht-zwemseizoen is het een tot de verbeelding sprekend evenement: de hondenplons. Waar het zwembad normaal het exclusieve domein is van 'humans’ in badkleding, draait eenmalig alles om ruim behaarde waterliefhebbers.

Een van de weinige

„Volgens mij zijn we op dit moment een van de weinige zwembaden in de omgeving, waar het van een hondenplons komt”, zegt locatiemanager Joyce van Eyck van Optisport-zwembad 't Vinkennest. „Anders kan het ook meestal in Markelo, maar daar is het vanwege corona geschrapt. Hier was het juist een jaar geleden niet, vanwege de nieuwe coating van het bad. Maar waar die bij ons slijtsporen begint te vertonen, kunnen een paar hondenklauwtjes meer of minder nu geen kwaad...”

Opgeven

Hondenliefhebbers moeten zich wel van tevoren opgeven. Dat kan via het reserveringssysteem op de Optisport-site voor 't Vinkennest. Maandagmiddag stond de teller op dik 275 deelnemers. Voor de goede orde: trouwe viervoeters en hun baasjes samen. Te kiezen valt uit 12.00 tot 13.00 uur voor aangelijnde honden, 13.15 tot 14.15 uur voor hondjes tot 12 kilogram lichaamsgewicht en 14.15 tot 16.00 uur voor alle andere honden voor wie het zwemfeest tegelijk een grote sociaal speelfestijn is.

Stand

Stichting Blijdschap voor de Dieren is met een stand present om aandacht te vragen voor het werk van de in Geesteren (Gld) gevestigde stichting. Frank Dogterom van de BVDD: „Wij beijveren ons vooral voor persoonlijk contact tussen dier en mens. We bemiddelen voor tijdelijke opvang van dieren als een dier tijdelijk uit huis geplaatst moet worden, bijvoorbeeld vanwege ziekenhuisopname of detentie.”