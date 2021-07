Wateroverlast in Doetinchem na hoosbui: kelders onder water, straten afgesloten

Dure fiets van Bjorn uit Deventer wordt gestolen na regenachti­ge tocht van 3200 kilometer: ‘Dit is Athene’

2 juli Bjorn Meijer (28) uit Deventer, die opgroeide in het Gelderse Laren, fietste in twee maanden tijd bepakt en bezakt door elf landen naar de Griekse hoofdstad Athene, maar sloot daar zijn reis in mineur af. De mooie fiets die hij speciaal voor de tocht had aangeschaft, werd uit het hotel gestolen. ,,Maar de ervaring pakken ze me niet meer af. Dit vergeet ik niet meer.”