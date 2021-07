Wateroverlast in Doetinchem: ‘Twee jaar terug konden we zwemmen in de achtertuin. Zo erg was het nu niet, maar toch...’

Het spookte zondag rond een uur of vijf in de middag op de hoek van de Patrijslaan en de Accacialaan in Doetinchem. De straten van Oosseld lopen hier naar elkaar toe en bereiken er hun laagste punt. Volgens Wim Gertsen, die aan de Accacialaan woont ligt dat punt voor zijn woning. ,,De putdeksel van het riool kwam omhoog", zegt Gertsen. ,,Elke auto die door de straat reed - vaak te hard, ook nu - zorgde voor een golfslag. Er was niet veel voor nodig of de kelder had weer blank gestaan, net zoals twee jaar terug.”