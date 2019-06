Overheid wil sport verder stimuleren

16:25 DEN HAAG/BORCULO - Wél sporten is beter dan niet sporten, en iedereen moet kúnnen sporten. En wie goed is in een sport, moet worden gestimuleerd om nóg beter te worden. Dat is de kern van het Achterhoekse sportakkoord dat deze week in Den Haag is gepresenteerd.