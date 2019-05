Waterschap maait de oevers minder vaak, om de natuur te helpen

DOETINCHEM - Waterschap Rijn en IJssel gaat op plekken waar dit mogelijk is, minder vaak maaien in en om het water. Dit is goed voor planten, insecten, vogels en zoogdieren.

Deze week begint het Waterschap Rijn en IJssel met het maaien in en rond beken en sloten. Daarbij bestaat een verschil tussen het maaien ín de watergangen en het maaien van oevers en onderhoudspaden langs het water. Het maaien in het water gebeurde vroeger op vaste momenten. Als er te veel planten in het water groeien, wordt de afvoer van het water belemmerd. Waterplanten zijn echter ook goed voor de biodiversiteit.



Daarom wordt er vanaf dit jaar een onderscheid gemaakt: sloten en beken die belangrijk zijn voor de waterafvoer worden vaker gemaaid. In minder belangrijke watergangen ligt de maaifrequentie lager, zodat daar de waterplanten meer hun gang kunnen gaan.

Broedseizoen

Oevers en onderhoudspaden werden vroeger in het voorjaar en de zomer regelmatig gemaaid. ,,Het maaisel bleef liggen of werd over omliggende gronden verspreid’’, zegt woordvoerder Vanya Ginsel van het Waterschap Rijn en IJssel. Het resulteerde in nette paden waarop gemakkelijk gelopen kon worden.



Met ingang van 2019 maait het waterschap zo veel mogelijk oevers en paden pas na 1 september. Dat is ruim na het broedseizoen. Dat heeft verschillende voordelen voor de natuur. De planten blijven langer staan en kunnen bloeien en zaad vormen. Dat is weer gunstig voor de insecten. Tussen de hoge kruidenvegetatie kunnen weer vogels nestelen en leven kleine zoogdieren. Dit nieuwe beleid wordt met name toegepast bij brede paden en oevers met een hoge natuurpotentie. ,,Rond smalle paden wordt wel vaker gemaaid, omdat de maaimachines hun werk anders niet meer veilig kunnen doen’’, aldus Ginsel.

Landbouw