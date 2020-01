Waterschap Rijn en IJssel krijgt steun bij bestrijding van exoten

‘Serieus probleem’

Als de problemen in kaart zijn gebracht, wordt in de nazomer een plan van aanpak gemaakt en ingegrepen. Het is nu nog onbekend hoe groot het probleem precies is, zegt woordvoerster Vanya Ginsel van het waterschap. ,,Maar het mag duidelijk zijn dat het een serieus probleem is. Eerder hebben we ook al in moeten grijpen met de Japanse duizendknoop, die in enkele dijken groeide en niet bevorderlijk is voor de stevigheid van de dijken."