Waterstofbussen Arriva staan nog maanden stil na verwoestende brand in busloods

Bij die brand ging een gloednieuwe waterstofbus volledig in vlammen op, een dieselbus die ook in de loods aan de Industriestraat stond raakte zwaar beschadigd. Sindsdien doet Arriva onderzoek naar het ontstaan van de brand, waarbij de belangrijkste vraag is of die is begonnen in de waterstofbus.



,,Dat onderzoek loopt nog steeds. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van dit jaar een volgende update kan worden gegeven”, zegt een Arriva-woordvoerder.