Waterzuivering Neede werkt nu voor een nog breder schoon klimaat

NEEDE - Het is een bijzondere combinatie aan de Kronenkamp in Neede. Een vleermuizenburcht in een vroegere vergistingstank, een bezoekerscentrum in een voormalig grindfilter en een openlucht klaslokaal in een overwoekerd stukje natuur waar vroeger alleen beton lag.

Voor bezoekers die op de open monumentendag een bezoekje brachten aan de voormalige waterzuivering was het een complete verrassing, hoeveel werk er is verzet en hoe fraai de oude meuk is opgeknapt. En dat grotendeels door vrijwilligers.

Zonnepanelen

Het eerste grindfilter is strak afgewerkt en ingericht als bezoekerscentrum, waar exposities, informatiebijeenkomsten en educatie staan gepland, maar waar ook een kopje koffie is te krijgen. Het tweede is min of meer gelaten zoals het was, maar dan met zonnepanelen op het dak. Samen met de warmtepomp, die 's winters voor warmte zorgt en 's zomers juist koelte brengt, maken deze het park volledig energieneutraal.

Volledig scherm In het bezoekerscentrum een een vleermuizenexpositie ingericht. © Frans Nikkels

De vroegere vergistingstanks lijken nog volledig in ouwe staat en vervallen. Maar schijn bedriegt. Er is nog veel werk aan de winkel, maar de tank waar alle verontreinigingen uit het slib werden verwerkt door bacteriën is al compleet als winterverblijf voor vleermuizen ingericht. Met een gat in het dak en houten plankjes waar de diertjes achter kunnen kruipen. Van de oude gastank leek het deksel verdwenen. Toen het werd achterhaald is het volledig opgeknapt en teruggeplaatst. de ruimte wacht op de nodige financiën om er een 360-graden filmzaal in te richten. Dan moet ook iets worden gedaan aan de gammele trap nar de kelder, die te steil is om bezoekers verantwoorde af te laten dalen. Al nemen veel bezoekers deze open Monumentendag dit voor lief.

Opening

Op 11 oktober is de officiële opening. Komende week wordt een eerste pilot gehouden, waar basisschoolleerlingen leren hoe je water schoon maakt. Want dat blijft het doel van Natuurpark Kronenkamp. Kinderen en volwassenen leren hoe je in de eigen omgeving actie kunt ondernemen in het belang van natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid. In samenhang met sociaal-culturele activiteiten voor buurt, dorp en regio.